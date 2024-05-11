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На Тернопільщині чоловіка обікрали на власному подвірʼї

11.05.2024

Ірина Нова

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Кримінал, Новини, Тернопільщина

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Мешканця Тернопільщини обікрали на власному подвірʼї. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Житель Гусятина звернувся до правоохоронців із заявою про крадіжку. Він повідомив, що невідомий проникнув на його подвір’я і з машини викрав барсетку із грошима. Автівка була відчинена так, як знаходилась на території помешкання.

Правоохоронці оперативно встановили особу фігуранта через камери відеоспостереження. Ним виявився 53-річний мешканець району, який зловживає спиртними напоями.

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Теги: Тернопільщина, злодій, кримінал

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