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На Тернопільщині буде 20 медзакладів з військово-лікарськими комісіями

30.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У Тернополі відбулася селекторна нарада з питань впровадження нового пакету медичних послуг. Планується, що на Тернопільщині буде 20 медзакладів, де працюватимуть військово-лікарські комісії.

Про це пише Файне місто з посиланням на Тернопільський обласний центр комплектації та соціальної підтримки.

Така ініціатива передбачає роботу військово-лікарської комісії на базі цивільних медзакладів за Програмою медгарантій. Із тими 20 медзакладами НСЗУ укладатиме договір та забезпечуватиме оплату наданих послуг за новим пакетом.

Як зазначають у центрі комплектації, такі зміни дозволяють посилити ресурсне забезпечення роботи лікарів, які проводитимуть медогляди, а також забезпечити українцям належний рівень обслуговування без черг та бюрократії.

Джерело: Реально

Теги: військово-лікарська комісія

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