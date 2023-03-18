18.03.2023 21:48

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На Тернопільщині більшість переселенців працевлаштовані у сферах державного управління й оборони та в переробній промисловості

18.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство

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Протягом січня-лютого 2023 року через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукали роботу 552 внутрішньо переміщені особи, з них 529 – мали статус безробітного.

У січні-лютому 2023 року за скеруванням служби зайнятості області 48 переселенців працевлаштовано, здебільшого, у державному управлінні й обороні та переробній промисловості; 4 – проходили профнавчання за направленнями служби зайнятості. На 1 березня 2023 року кар’єрні радники Тернопільського обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 273 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 58,2% – з вищою освітою, більше третини – у віці від 35 до 45 років. Серед переселенців, які зараз шукають роботу, найбільше працівників торгівлі – 38 осіб; 20 працівників медичної сфери (з них 19 – медсестер); 16 директорів і керівників підприємств чи підрозділів, 14 освітян (вчителів, вихователів, викладачів та ін.), 14 – бухгалтерів та економістів. Є й фахівці рідкісних професій: регент, бариста, експедитор, дефектоскопіст, агроном, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), хедхантер, тальман, фотограф, хімік, гірник. 

Теги: Тернопільщина, працевлаштування, суспільство

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