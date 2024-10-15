На Тернопільщині автомобіль збив лося: у тварини переламані передні кінцівки

Аварія трапилася на Тернопільщині 15 жовтня на трасі Ланівці-Теофіполь. На спецлінію поліції зателефонував водій автомобіля і повідомив, що збив лося.

Правоохоронці повідомили, що на місце події виїжджали працівники Лановецького відділення поліції, екіпаж групи реагування патрульної поліції, ветеринари, представники лісництва та мисливського товариства.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що дика тварина раптово вибігла на дорогу із живоплоту, який знаходиться вздовж траси. Водій загальмувати не встиг і збив його.

За попередніми даними, у лося переломані передні ноги. Проте він не підпускає до себе людей. Наразі ветеринари роблять усе можливе, аби допомогти тварині.

Водій травм не отримав. На нього склали протокол відповідно до статті 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Триває перевірка.