До Чортківського бюро правової допомоги звернувся чоловік, в якого із зарплатної банківської картки стягнули кошти в рахунок несплаченого боргу. Він має заборгованість за кредитом й погоджується, що кредитний договір потрібно виконувати, але його цікавить, чи законно стягувати кошти із заробітної плати без попередження?

Алгоритми, які треба знати боржнику

Як правило, кредитні установи вдаються до примусового стягнення заборгованості шляхом отримання виконавчих написів. Виконавчий напис нотаріуса – це розпорядження нотаріуса щодо стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, здійснене на документах, що встановлюють заборгованість. Такий напис вчиняється на документації, яка підтверджує наявність зобов’язань боржника, наприклад, на нотаріально завіреному договорі позики. Далі виконавець виносить постанову про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

Щодо кредиту та виконавчого провадження – необхідно з’ясувати який виконавчий документ перебуває на виконанні у виконавця. Для цього потрібно звернутися до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження.

Чи можна стягувати кошти із заробітної плати?

Закон України «Про виконавче провадження» передбачає стягнення із заробітної плати боржника, його пенсії, стипендії та інші доходи, якщо у нього немає коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутнє майно, які покрили б суму стягнення, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі-підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Коли варто йти до суду

Але бувають підстави, які надають право скасування виконавчих написів нотаріусів через суд. Це у випадку: неповідомлення боржника про наявність у нього боргу (письмово за 30 днів до вчинення виконавчого напису); прострочення боргової вимоги (минуло понад 3 роки з моменту виникнення права вимоги за борговим документом); безпідставного нараховання відсотків за кредитом; відсутність оригіналу кредитного договору, засвідченого нотаріально.

У разі невідповідності вчинення виконавчого напису з вимогами чинного законодавства слід звертатися до суду – з оскарженням виконавчого напису нотаріуса та визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає до виконання.

Для звернення до суду потрібно мати матеріали виконавчого провадження, копії постанови про відкриття виконавчого провадження та копії виконавчого напису нотаріуса. Їх можна отримати в державного або приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження, звернувшись із відповідною заявою.

Ірина КРИВА,фахівець Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.