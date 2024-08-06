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На Тернопільщині 7 серпня світла не вимикатимуть

06.08.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Для Тернопільської області на 7 серпня лімітів споживання електроенергії не встановлено, тому вимкнення електроенергії сьогодні не прогнозується. 

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“У понеділок, 6 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується. Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися,” – повідомили енергетики.

Також споживачів наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

Теги: відключення світла, Тернопільщина актуально, АТ «Тернопільобленерго», вимкнення, графіки, світло

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