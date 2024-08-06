На Тернопільщині 7 серпня світла не вимикатимуть

Для Тернопільської області на 7 серпня лімітів споживання електроенергії не встановлено, тому вимкнення електроенергії сьогодні не прогнозується.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“У понеділок, 6 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується. Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися,” – повідомили енергетики.

Також споживачів наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.