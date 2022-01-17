Тернопільське увійде у Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Кабінет міністрів прийняв рішення про реформу регіональної структури Державної служби з питань праці, яка передбачає ліквідацію обласних територіальних управлінь і утворення нових міжрегіональних територіальних органів, юрисдикція яких буде поширюватись на територію кількох областей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 січня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Очікується, що це дозволить оптимізувати кількість адміністративного персоналу та вивільнити додаткові ресурси для збільшення ефективності роботи органу в цілому.

“Рішення уряду дозволить підвищити ефективність роботи служби та її прозорість. Зокрема, більше ресурсів будуть зосереджені на здійсненні безпосередніх функцій Держпраці з концентруванням інспекторського складу в залежності від оперативних завдань. Наприклад, якщо в одному регіоні бракує інспекторів, ми можемо оперативно спрямовувати сюди фахівців з іншого регіону. Таким чином можливо збільшити як інспекторський склад, так і фонд оплати праці”, – зазначив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

Він нагадав, що наразі в одному територіальному управлінні вже об’єднані Київ і Київська область, а також Луганська і Донецька області.

Документом передбачається ліквідація обласних територіальних управлінь і утворення нових міжрегіональних територіальних органів Держпраці: Західне міжрегіональне управління Держпраці (Волинська, Рівненська, Львівська, Закарпатська області); Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області); Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Житомирська, Хмельницька, Вінницька області); Центральне міжрегіональне управління Держпраці (Чернігівська, Київська, Черкаська області, м. Київ); Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Сумська, Полтавська, Харківська області); Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області); Південне міжрегіональне управління Держпраці (Одеська, Миколаївська, Херсонська області).