На скільки зростуть ціни на бензин, дизель та автогаз? Парламент підвищує акциз на пальне.

На початку червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на нафтопродукти — бензин, дизельне паливо та автогаз. Це рішення пояснюється двома причинами: по-перше, необхідністю наближення українського законодавства до законодавства Євросоюзу; по-друге, потребою у збільшенні надходжень до бюджету на тлі зростання видатків на безпеку та оборону. Якщо парламентарі ухвалять законопроєкт в цілому, це може суттєво вдарити по гаманцях українців — навіть тих, хто не їздить за кермом. Тож коли і наскільки подорожчає бензин, дизель та автогаз, а також, які товари зростуть в ціні слідом за пальним? — розбирався

Як зміняться акцизні ставки на пальне?

У Центрі громадського моніторингу та контролю констатують: у законопроєкті передбачено, що збільшення акцизного податку на пальне відбуватиметься поступово впродовж чотирьох років. Наприкінці липня 2024 року акциз на бензин зросте на 29,1 євро за тисячу літрів: з 213,5 до 242,6 євро/тис. л, акциз на дизельне пальне — на 38,1 євро: зі 139,5 до 177,6 євро/тис. л, акциз на автомобільний газ — на 3,6 євро: з 52 до 55,6 євро/тис. л. Якщо відкинути інші ринкові чинники, то вже влітку літр бензину може подорожчати на 1,28 грн, літр дизелю — на 1,67 грн, літр автогазу — на 0,15 грн. До 2028 року акциз на бензин зросте до 359 євро/тис. л, на дизельне паливо — до 333 євро/тис. л, а на скраплений газ — до 70 євро/тис. л. Тож потенційно за чотири роки ціни за літр бензину, порівняно з нинішніми, можуть зрости на 6,4 грн, за літр дизелю — на 8,4 грн, автогазу — на 0,8 грн.

Коли та на скільки зростуть ціни на стелах АЗС?

Одразу після появи урядового законопроєкту про підвищення акцизів на пальне низка експертів виступили з прогнозами про стрімке зростання вартості бензину та дизельного палива. Лунали навіть ціни — 75-80 грн/л. Проте очевидних причин прогнозувати настільки велике зростання — наразі немає. Більше того, останніми місяцями вартість пального коливалася в межах кількох гривень за літр, що є нормальним для ринку пального. Приміром, за даними сайту «Мінфін», літр бензину в середині березня коштував 52,7 грн/л, після чого здорожчав майже на 4 грн — до 56,48 грн. Натомість дизельне паливо, яке коштувало в березні 53,2 грн/л, на початку травня подорожчало до 54,2 грн/л, а у червні здешевшало до 52,6 грн/л.

Як зазначив під час брифінгу в Медіацентрі Україна- Укрінформ експерт з ринку пального Сергій Куюн, ймовірне підвищення цін якщо і буде, то незначним. «Однозначно всі трактують, що буде підвищення цін. Насправді це не є факт. На бензин становить збільшення податку 1,5 грн за літр, дизпального — 2 грн за літр. Навіть, якщо їх перекласти на поточні ціни, то можна сказати, що це незначне підвищення, якщо воно буде. Коливання в 1,5-2 грн є буденними для паливного ринку. Навіть споживачі на них не завжди звертають увагу», – пояснив фахівець.

Під загрозою — ціни на продукти харчування

Ініціативу Уряду розкритикували і постачальники пального, і аграрії, які є одними з найбільших споживачів нафтопродуктів. Як зазначають в Українській асоціації зрідженого газу, перше зростання вартості пального може припасти на початок жнив. Аграрії будуть змушені купувати нафтопродукти за ринковими цінами, адже вони не ризикують робити запаси через небезпеку російських обстрілів нафтобаз. Відповідно, зростання акцизу на пальне призведе до додаткових витрат, які виробники закладуть у ціну продуктів харчування.