“На щиті”: Тернопільщина прощається з вірними синами України

Герої не вмирають!

А там, де сонце сходить

Іде жорстока битва.

Чомусь глуха до Бога

Із уст щира молитва.

Почуй нас, Боже, в небі,

Зішли на землю трійцю.

Хай в ім’я Твоє, Боже,

Зупинить лити крівцю.

Бо там, де сонце сходить

Земля просякла нею.

Там смерть жахіття творить,

Усе рівня з землею.

Хіба це твоя воля?

Це ж Царство Твоє Боже.

Хай поразить десниця

Все, що тобі вороже.

В ім’я Твоє і Сина,

Святого Духа нині

Врази лихого змія,

Дай волю Україні!

Юрій ЗАЯЦЬ

Назавжди залишаться в наших серцях

Був мужнім і відважним

2 грудня жителі Тернопільської громади провели останньою життєвою дорогою місця вічного спочинку військовослужбовця Анатолія Івановича ТУРКА, який відійшов у вічність 25 листопада.

Його мужність, відданість і жертовність стали символом справжнього патріотизму та любові до Батьківщини.

Поховали Захисника на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Розділяємо біль утрати з родиною, друзями та близькими…

Світла пам’ять і вічна шана Герою України!..

Півтора роки вважався безвісти зниклим

3 грудня жителі Тернопільської громади віддали останню шану військовослужбовцю, стрільцю-оператору Григорію Михайловичу СИПКУ (20. 01. 1980 р. н.), який загинув 15 травня 20023 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку на Харківщині.

Світлої пам’яті Григорій навчався у Тернопільській ЗОШ № 19. З початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину. Вважався зниклим безвісти від 15 травня 2023 року.

Друзі та знайомі про нього згадують, що був справжнім патріотом, добрим, щирим, веселим…

Захисник залишив у вічному смутку дружину та двох доньок.

Поховали Захисника на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Щирі співчуття його рідним, друзям і побратимам.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Серце зупинилося під час реабілітації

3 грудня жителі Борсуківської громади віддали останню шану і провели до місця вічного спочинку військовослужбовця, мешканця села Нападівка, що на Лановеччині Василя Григоровича ВАСИЛИШИНА, серце якого зупинилося 2 грудня під час перебування на реабілітації за місцем проживання.

Світлої пам’яті Василь служив у військовому підрозділі ЗСУ від 28 березня цього року. Поховали спочилого захисника на кладовищі у с. Нападівка.

Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна.

Світла і вічна памʼять Герою!..

Був зразковим сином, чоловіком, батьком…

4 грудня жителі Бучацької громади віддали останню шану військовослужбовцю, гранатометнику, солдату, мешканцю села Білявинці Євгенію Володимировичу ГНИДЦІ (22. 07. 1983 р. н.), який загинув 14 листопада поблизу населеного пункту Мартинівка Курської області.

Світлої пам’яті Євгеній був зразковим сином, чоловіком, батьком та братом, патріотом, який завжди був готовий допомогти.

Поховали мужнього воїна у Білявинцях.

Воїн Євгеній залишив у вічному смутку маму, дружину, сина та донечку.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника…

Вічна пам’ять та шана Герою!..

Загинув на Донеччині

4 грудня жителі Збаразької громади віддали останню шану військовослужбовцю, солдату-стрільцю, мешканцю села Мусорівці Степану Васильовичу МИГАНУ (3. 01.1980 р. н.), який загинув 28 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лисівка на Донеччині.

Осиротіли батьки, діти, втратили рідну людину брат і сестра воїна…

Поховали мужнього воїна у родинному селі.

Щиро співчуваємо рідним та близьким…

Вічна слава, шана й пам’ять Герою!

Назавжди 23…

4 грудня жителі Тернопільської громади провели останньою дорогою до місця вічного спочинку військовика, Костянтина Сергійовича ШЕСТАКОВА (21. 06. 2001 р. н.), який загинув під час виконання бойового завдання 28 листопада у Донецькій області.

Поховали Захисника на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Найщиріші співчуття рідним та близьким воїна…

Вічна слава і памʼять Герою!…

Поховали на Алеї Героїв

5 грудня жителі Тернопільської громади провели до місця вічного спочинку військовослужбовця, молодшого сержанта Олега Богдановича ТОМКІВА (21. 01. 1968 р. н.), серце якого перестало битися 30 листопада на Сумщині.

Поховали Захисника на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Щирі співчуття рідним та близьким…

Вічна шана та пам’ять Герою!..

Загинув на Донеччині

6 грудня жителі Тернопільської громади віддали останню шану військовослужбовцю, молодшому сержанту, старшому механіку в/ч А*** Артему Андрійовичу КИРИЧЕНКУ, який загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Світлої пам’яті Артема мобілізували 11 березня 2023 року. Наприкінці жовтня цього року перевели у 425 ОШБ «Скала».

Про мужнього воїна розповідають, що був патріотом, відважним і вірним побратимом.

Поховали Захисника на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Щиріші співчуття рідним та близьким…

Вічна та світла пам’ять Герою!..

Був добрим і щирим

7 грудня жителі Мельнице-Подільської громади провели до місця вічного спочинку військовослужбовця, солдата ЗСУ, жителя села Панівці, що на Борщівщині Дмитра Івановича САГАЙДАКА (30. 03. 1968 р. н.), який загинув 21 листопада в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Про світлої пам’яті Дмитра знайомі розповідають, що був добрим і щирим.

Поховали Захисника у Панівцях.

Щирі спічуття рідним, близьким, побратимам мужнього воїна…

Вічна памʼять слава Герою!..

Поповнив Небесне воїнство

7 грудня жителі Тернопільської громади провели останньою життєвою дорогою до місця вічного спочинку військовослужбовця, навідника гірсько-штурмового відділення, гірського штурмового взводу Бориса Васильовича КОСІКА (6. 02. 1984 р. н.), який загинув 30 листопада на Харківщині.

Поховали Захисника на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Щиро співчуваємо рідним і близьким захисника.

Вічна та світла пам’ять Герою!..

Лише у липні мобілізований

10 грудня жителі Теребовлянської громади віддали останню шану військовослужбовцю, солдату ЗСУ, мешканцю села Кровинка Роману Михайловичу МЕЛЬНИКУ (1. 12. 1984 р. н.), який загинув 3 грудня поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.

Світлої пам’яті Романа мобілізували 19 липня цього року.

Тепер він ангелом у небі буде захищати нас та у снах приголубить та утішить згорьовану сім’ю…

Поховали мужнього воїна у Кровинці.

Щиро співчуваємо рідним і близьким полеглого Захисника.

Вічна пам’ять і шана Герою!..

Герої не вмирають!