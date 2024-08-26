Сьогодні «На щиті» додому повертається воїн з Тернопільщини

Сьогодні, 26 серпня, до рідного дому на Тернопільщину повернеться військовий Збройних Сил України Олег Нагірняк. Від важкої хвороби захисник із Чорткова помер на 52 році життя.

Про гірку втрату повідомили у Чортківській міській раді.

“Олег був контрактником, до лав ЗСУ долучився ще у травні 21 року, за півроку до повномасштабного вторгнення росіян. Мав звання сержанта, військова професія – оператор. Служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Війна нікому не додає здоров’я. У лютому 2024 року Олега направили на лікування у Дніпро із діагнозом злоякісне новоутворення шлунку. На жаль, попри усі намагання медиків врятувати чоловіка не вдалось…

Сьогодні о 13 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла зустрічатимемо тіло захисника. Завтра, 27 серпня, о 13 год. у церкві рівноапостольного князя Володимира Великого розпочнеться чин похорону”, – йдеться у повідомленні.