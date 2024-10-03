“На щиті” повернулися додому вірні сини Тернопільщини

Війна продовжує збирати свої криваві жнива…

«Клята війна забрала в мене мого тата…»

24 вересня Бережанська громада віддала останню шану солдату, стрільцю, санітару 10-тій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» – 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, військової частини А****, 1-ї гірсько-штурмової роти, жителю cела Надрічне Андрію Богдановичу САВЧУКУ (12. 12. 1971 р. – 16. 09. 2024 р.).

Світлої пам’яті Андрій навчався в училищі у Львові, де здобув професію електрика. Працював в Урманському лісництві, на заводі у Поморянах, у Бережанській міжвідомчій охороні, за кордоном. У 2022 році був мобілізований до Збройних Сил України.

Під час служби був поранений, неодноразово отримував контузії, але завжди повертався до побратимів, щоби разом з ними захищати Батьківщину. Нагороджений державними нагородами та подарунками від командування. Героїчно загинув на передній лінії оборони, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області.

У вічному смутку назавжди залишилася дружина, дочка, син, брат і вся велика дружня родина.

«Клята війна забрала в мене мого тата… Приїдьте віддати шану моєму рідному і мужньому татусеві» – написала у соцмережі дочка Юлія.

Поховали Героя у родинному селі.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким… Вічна слава Герою!..

Вдруге до одного дому повернувся траурний кортеж

24 вересня жителі Лановецької громади віддали останню шану солдату, стрільцю-снайперу механізованого батальйону, уродженцю села Вишгородок Євгену Павловичу ЛИСАКУ (20. 01. 1980 р. н.), який загинув 12 вересня виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Лобкове Васильківського району Запорізької області.

У с. Вишгородок, де Євген ходив до школи, на тлі жовто-блакитного стягу звучав останній шкільний дзвінок, а дорогу встелили квітами… Під звуки державного гімну рідному брату загиблого вручили грамоту шани та скорботи, а сестрі – стяг як символ держави, за яку поліг Євген.

Поховали Героя у с. Іванківці. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!

Загинув на Донеччині

25 вересня жителі Кременецької громади віддали останню шану військовослужбовцю, стрільцю першого стрілецького відділення першого стрілецького взводу другої стрілецької роти військової частини А****, мешканцю села Іква Ігорю Костянтиновичу ВОЛИНСЬКОМУ (26. 07. 1970 р. н.) який загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого мінометного обстрілу в Донецькій області.

Поховали Героя на кладовищі у с. Бережці.

Співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Героя!.. Вічна пам’ять і слава!..

Поховали у родинному селі

25 вересня жителі Великобірківської громади провели в останню дорогу військовослужбовця, солдата військової частини А****, мешканця села Малий Ходачків Романа Сергійовича ГАРМАША (18. 03. 1983 р. н.), який загинув 18 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області.

Він був надійним товаришем, завжди готовим підставити своє плече. За це його любили й цінували. Добрий, щирий, працьовитий, чудовий син, батько, брат, онук, племінник…

Почесну грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України, вручили матері – Марії, доньці Софії вручили Державний прапор, як символ України, якій вірно служив її батько.

Поховали Героя у родинному селі.

Нехай світлий спомин про покійного воїна-захисника назавжди залишиться у нашій пам’яті….

Загинув під час виконання бойових завдань…

25 вересня жителі Коропецької громади провели в останню земну дорогу кулеметника стрілецької роти, жителя села Діброва Володимир Михайлович САВЧИНА (20. 05. 1995 – 21. 09. 2024), який загинув під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області.

Поховали Героя на кладовищі у селі Діброва.

Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братам Роману і Богдану, рідним та близьким, друзям. Розділяємо біль їх непоправної втрати…

Вічна пам’ять та слава Герою!..

Любив Україну до останнього подиху

25 вересня жителі Великоберезовицької громади провели останнім життєвим шляхом військовослужбовця, молодшого сержанта, командира десантно-штурмового відділення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, уродженця села Угринів Підгаєцької громади, мешканця села Велика Лука Віталія Івановича СЕГІНА (06. 02. 1995 р. н.), який загинув 19 вересня на Сумщині під час виконання бойового завдання.

Світлої пам’яті Віталій навчався у Великолуцькій та Мишковицькій школах, у Підгаєцькому коледжі, де здобув фах повара. 19 березня 2023 р. був мобілізований до лав Збройних сил України.

Через півтора року назавжди повернувся до рідної домівки, до мами Надії, батька – Івана, з татом, до люблячої сестрички Катерини, до племінниці, котру він обожнював, до швагра Петра, котрий теж боронить рідну землю від московського окупанта… Низький уклін Герою України Віталію. Щирі співчуття родині. Велика подяка батькам, котрі виховали такого хорошого і мужнього сина.

Вічна пам’ять і слава!…

На щиті востаннє повернувся до рідного дому…

25 вересня жителі Скала-Подільської громади віддали останню шану стрільцю стрілецького спеціалізованого відділення, солдату, жителю смт Скала-Подільська Андрію Ігоровичу БИЦЮ (1985 р. н.), який загинув 15 вересня в районі населеного пункту Дружба Донецької області.

Андрій народився і проживав в Скалі-Подільській, навчався у місцевій школі. Єдиний син у мами, був товариським, щирим. Згодом одружився. Народилася донечка. Їздив на заробітки за кордон. Ще 11 вересня світлої пам’яті Андрій писав «Я обов’язково повернусь!»…

У скорботі залишаються мама, дружина з дочкою, рідні, близькі та побратими.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають…

Загинув на Харківщині

25 вересня жителі Золотниківської громади віддали останню шану військовослужбовцю, солдату Національної Гвардії України уродженець села Гниловоди Михайлу Орестовичу МОШОНКО (21. 11. 1980–19. 09. 2024), який загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Піщане Куп’янського району Харківської області.

Поховали мужнього воїна у родинному селі.

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та друзям, односельчанам та побратимам Михайла, всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну. Вічна пам’ять Герою…

Осиротіла Збаражчина

26 вересня жителі Збаразької громади навіки попрощалися із старшим солдатом, помічником гранатометника батальйону оперативного призначення, жителем Збаража 42-річним Михайлом Борисовичом ЗАГУРСЬКИМ (21. 11. 1981 р. н.), який загинув 9 вересня внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк на Донеччині.

Світлої пам’яті Михайло був одним з перших добровольців, які, не вагаючись, у 2022 р. пішли захищати країну від російських зайд.

Щиро співчуваємо згорьованій матері, дружині, осиротілим синам, сестрі, які втратили люблячого сина, чоловіка, батька, брата.

Вічна пам’ять і слава Герою!…

Не витримало серце

27 вересня жителі Підгороднянської громади віддали останню шану військовослужбовцю, солдату, стрілцю групи охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку військової частини А****, жителю с. Почапинці Анатолію Миколайовичу КУРІЦІ (9. 08. 1972 – 21. 09. 2024), який відійшов у засвіти внаслідок раптової зупинки серця у госпіталі м. Добропілля на Донеччині.

Важка непоправна втрата для родини, для дружини Надії і доньок Марти та Тетяни. Для матері, яка народила і виховала зі сподіванням на опору і підтримку в старості. Для матері, яка прийняла Анатолія в свою велику родину за зятя. За ці 10 років війни пані Марія хоронить вже четвертого Героя. У 2015 втратила сина Андрія, а згодом трьох зятів – Олександра Михайловського, Андрія Печенюка і Анатолія Куріцу.

Щирі співчуття родині Героя… Нехай Господь дасть вам сили пережити це страшне горе.

Поховали Героя в рідному селі Почапинці.

Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну…

Назавжди залишиться в памʼяті всіх, хто його знав і любив

28 вересня жителі Байковецької громади відділи останню шану військовослужбовцю, солдату-гранатометнику, мешканцю с. Стегниківці Дмитру Борисовичу ГОДУНОВУ (4. 07. 1990 р. н.), який загинув 15 вересня під час артилерійських та мінометних обстрілів у Донецькій області.

Як зазначають у Байківецькій сільські раді: «Відданий військовій присязі на вірність українському народу, пожертвував собою за нас, за свою донечку і матір, дружину, усіх рідних і за інших близьких йому людей, за Україну… У житті чоловік зазнав багато випробувань, але усі, аж до останнього подиху, він витримав гідно, як і належить справжньому воїнові. Найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам. Вічна та світла пам’ять Дмитру…».

Загинув у дорожній катастрофі

29 вересня жителі Вишнівецької громади віддали останню шану військовослужбовцю 105 ТРО, мешканцю с. Гнидава, сержанту Валерію Володимировичу ГРИГОРЕНКУ (3. 07. 1983 р. н.), який 27 вересня загинув у дорожній катастрофі.

На захист України світлої пам’яті Валерій став на початку повномасштабного вторгнення, 16 березня 2022 року. За час служби у 105 бригаді мав подяки від командування. Був працелюбним товариським, допомагав іншим своєю працею, порадами.

Висловлюємо щире співчуття згорьованій матері, дружині, усім рідним та близьким Захисника. Нехай Господь додасть мужності та сил пережити це велике горе втрати дорогої людини.

Вічна слава і пам’ять Герою!..

Недавно вітали з Днем народження

30 вересня жителі Борсуківської громади провели до місця вічного спочинку молодшого сержанта, командира стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А****, жителя с. Піщатинці Віталія Ігоровича КУХАРУКА (18. 09. 1996 р. н.), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Полтавка Полтавської сільської громади Гуляйпільського району Запорізької області.

Поховали Героя у родинному селі.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі. Царство Небесне та вічна пам’ять!..