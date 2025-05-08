На росії — збій у матриці. У “Бессмертному полку” масово зʼявляються антивоєнні зізнання

Навіть у головному кремлівському проєкті “Мой Полк”, присвяченому ветеранам Другої світової, масово почали з’являтись зізнання від родичів, які шоковані війною Росії проти України.

В анкеті Якова Карповича Красюка написали:

“Він воював з фашистами і ніколи б не повірив, що Росія нападе на Україну.”

Петро Йосипович Бочаров:

Леонід Павлович Татауров:

І таких історій — десятки. Люди почали говорити правду навіть там, де панує тотальна цензура. Це тихий протест проти безумства, яке сьогодні творить Кремль від імені “памʼяті про війну”.

Історична правда не мовчить. Вона лунає навіть у самих щілинах пропаганди.