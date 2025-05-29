На об’їзній дорозі Тернополя сталася масштабна пожежа

У п’ятницю, 23 травня, близько 13:00, на складах, розташованих уздовж об’їзної дороги Тернополя, спалахнула масштабна пожежа. Через сильне задимлення тимчасово перекрили рух транспорту на ділянці поблизу магазину «Юник» і двох автозаправок WOG.

За інформацією ДСНС Тернопільщини горів продуктовий супермаркет “Юник”. Полум’я охопило площу близько 1500 квадратних метрів, оскільки вогонь перекинувся ще й на сусіднє приміщення. До місця надзвичайної ситуації прибули 14 одиниць техніки та 53 рятувальники. Для підвозу води також задіяли трактор з бочкою та автоцистерну підприємства.

У зв’язку з масштабом займання було оголошено підвищений номер виклику, залучено додаткові сили. Пожежу вдалося локалізувати та повністю загасити до 17:00. Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

Зараз причину займання та розмір збитків встановлюють слідчі. На місці також працювали представники правоохоронних органів.