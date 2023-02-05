На набережній Тернопільського ставу відбудеться благодійний забіг до Дня закоханих

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.
Участь у забігу можуть взяти як закохані пари, так і ті жителі міста, котрі хочуть активно та цікаво провести дозвілля.
Щоб стати учасником цієї події, потрібно обов’язково попередньо зареєструватися за посиланням.
Старт та фініш – 11 лютого біля Острівця Закоханих.
Видача стартових номерів – 09:30 год.
Старт – 10:00 год.
Нагородження – 12:30 год.
Окрім цього, для закоханих пар організатори підготували цікаві конкурси та подарунки, а на всіх учасників чекають пам’ятні медалі, гарячі напої та затишна атмосфера.
Організатори: Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, Федерація легкої атлетики Тернопільської області.