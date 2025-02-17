На Луганщині загинув 29-рфчний воїн з Тернопільщини Петро Фижик

На Луганщині внаслідок обстрілу 29-річний військовий з Тернопільщини Петро Фижик.

Про важку втрату повідомили у Копичинецькій міській раді.

“Петро народився 14 квітня 1996 року в селі Коцюбинчики. Вірний військовій присязі, він гідно стояв на захисті нашої країни. 22 січня 2025 року внаслідок обстрілу від отриманих травм в районі населеного пункту Макіївка Луганської області він загинув, захищаючи свою Батьківщину. У загиблого військовослужбовця залишились батьки, брати…

Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять і слава Герою!

Сьогодні, орієнтовно о 11:30-12:30, кортеж з тілом Героя проїде Копичинецькою громадою – селами Сухостав, Яблунів та містом Копичинці (вулиці Шевченка та Гусятинська).

Про час проїзду буде повідомлено додатково.

Закликаємо мешканців громади гідно вшанувати останню путь Героя, віддавши шану його самовідданості та мужності,” – йдеться у повідомленні.