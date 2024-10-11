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На Курщині загинув молодий розвідник з Тернопільщини

11.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову гірка звістка надійшла на Тернопільщину з фронту, у боротьбі з ворогом загинув 28-річний воїн Сергій Лапко. З 6 жовтня цього року захисник вважався зниклим безвісти.

Про гірку втрату сповістили у Чортківській районній військовій адміністрації.

“Знову страшна звістка про загибель нашого Героя, який віддав життя за Україну. Це – велика ціна за наше прагнення бути вільними і жити у цивілізованому світі.

Лапко Сергій (1996 р.н.) із Чортківської громади рахувався зниклим безвісти із 6 жовтня цього року. Чекали, вірили, надіялися… Але після проведення пошукових заходів старшого солдата, старшого розвідника-гранатометника Сергія знайшли мертвим…

Загинув молодий чоловік під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Обод Курської області російської федерації,” – йдеться у повідомленні.

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

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