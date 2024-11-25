На Курщині загинув десантник з Тернопільщини

На Тернопільщину знову надійшла чорна звістка з фронту. Війна забрала життя молодого патріота та вірного сина України Олександра Гончаренка.

Про гірку втрату повідомили у Лановецькій міській раді.

Олександр Гончаренко проживав у селі Михайлівка. У війську був солдатом десантно-штурмового відділення.

“22 листопада, в результаті бойових дій на Курщині загинув солдат десантно-штурмового відділення Олександр Гончаренко із с. Михайлівка. Вічна пам’ять герою! Щирі співчуття рідним та близьким,” – йдеться у повідомленні.