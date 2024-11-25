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На Курщині загинув десантник з Тернопільщини

25.11.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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На Тернопільщину знову надійшла чорна звістка з фронту. Війна забрала життя молодого патріота та вірного сина України Олександра Гончаренка.

Про гірку втрату повідомили у Лановецькій міській раді.

Олександр Гончаренко проживав у селі Михайлівка. У війську був солдатом десантно-штурмового відділення.

“22 листопада, в результаті бойових дій на Курщині загинув солдат десантно-штурмового відділення Олександр Гончаренко із с. Михайлівка. Вічна пам’ять герою! Щирі співчуття рідним та близьким,” – йдеться у повідомленні.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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