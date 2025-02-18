На Курщині загинув 45-річний захисник з Тернопільщини

На війні за свободу та незалежність України загинув захисник з Тернопільщини Boлoдимир Boлинець, житель села Москалівка.

Захисникові було лише 45 років, пише видання Наш День. Без чоловіка залишилась кохана дружина, без люблячого тата – донька і син.

Про гірку втрату повідомили у Лановецькій громаді.

“Лановецька громада у скорботі: загинув Володимир Волинець. Під час виконання бойового завдання на Курщині 16 лютого загинув житель с. Москалівка Володимир Волинець, 1979 року народження. Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким,” – йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять та шана Герою!