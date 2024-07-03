На фронті загинув старший сержант з Тернопільщини Василь Колеснік

На Харківському напрямку 2 липня загинув 52-річний старший сержант з Тернопільщини Василь Колеснік.

Сумну звістку повідомили у Почаївській міській раді.

“З сумом повідомляємо про загибель військовослужбовця зі с. Старий Почаїв, Почаївської територіальної громади КОЛЕСНІКА Василя Миколайовича, 1972 р.н.

2 липня 2024 року, командир бойової машини механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А****, старший сержант КОЛЕСНІК Василь Миколайович, внаслідок застосування КАБу противником на території Харківської області отримав поранення несумісні з життям,” – повідомили у громаді.

Про дату та час прибуття тіла загиблого буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять та вічна слава Герою!