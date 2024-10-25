На фронті загинув молодий розвідник з Тернопільщини

Після довгих місяців очікування рідних “на щиті” додому на Тернопільщину повертається захисник Сергій Попов.

Про важку втрату повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді.

Як розповіли у громаді, Сергій народився 18 лютого 1997 року на території росії. Та дитинство і юність провів в Україні. Навчався у Старовишнівецькій школі, а згодом закінчив місцеве училище, де здобув професію будівельника. Добрий, щирий, мав багато друзів, любив футбол, займався боротьбою.

Після повномасштабного вторгнення став на захист землі, яка була йому рідною. Сергій був розвідником групи спеціального призначення. Виконував надскладні завдання. Загинув 18 березня 2024 року під час виконання бойового завдання, проявивши безмірну мужність і героїзм. До цього часу вважався безвісти зниклим.

Завтра, 25 жовтня, Воїн назавжди повернеться до рідної домівки.

“Молимо Господа, щоб дарував Герою вічний спокій на небесах, а родині – сили пережити гіркий біль втрати. Вічна та світла пам’ять Герою”, – ідеться у дописі на сторінці громади.