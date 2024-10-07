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На фронті загинув 55-річний тернополянин

07.10.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Виконуючи бойове завдання на Херсонщині, 55 – річний тернополянин Іван Черешнюк віддав своє життя за незалежність Батьківщини.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

4 жовтня Іван Черешнюк мужньо боронив Україну до останнього подиху.

“Кожен полеглий Герой – це невимовна втрата для Тернополя. Іван був справжнім воїном – відважним, самовідданим, готовим на все заради України. Його подвиг назавжди закарбується в історії нашого міста, – ідеться у зверненні очільника Тернопільської громади. – Схиляємо голови перед мужністю і жертовністю Івана Черешнюка. Його відвага назавжди залишиться у серці кожного українця”.

Вічна пам’ять Герою!

 

Теги: Тернопіль, загиблі герої, війна з Росією, Іван  Черешнюк

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