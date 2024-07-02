На фронті загинув 39-річний захисник з Тернопільщини

Знову сумна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 29 червня загинув боєць 87-го окремого аеромобільного батальйону ЗСУ Богдан Бураковський.

Захисник проживав у селі Богданівка. Йому було 39 років. Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

Полеглого воїна зустріли у Підволочиську сьогодні о 12.30. Після спільної молитви траурний кортеж попрямував у Богданівку, де народився та мешкав Богдан.

Похорон відбудеться в середу, 3 липня, об 11-й годині.

Висловлюємо щирі співчуття батькам та рідним, односельцям і побратимам полеглого воїна Богдана. Вічна памʼять…