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На фронті загинув 39-річний захисник з Тернопільщини

02.07.2024

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Знову сумна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 29 червня загинув боєць 87-го окремого аеромобільного батальйону ЗСУ Богдан Бураковський.

Захисник проживав у селі Богданівка. Йому було 39 років. Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

Полеглого воїна зустріли у Підволочиську сьогодні о 12.30. Після спільної молитви траурний кортеж попрямував у Богданівку, де народився та мешкав Богдан.

Похорон відбудеться в середу, 3 липня, об 11-й годині.

Висловлюємо щирі співчуття батькам та рідним, односельцям і побратимам полеглого воїна Богдана. Вічна памʼять…

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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