На фронті загинув 39-річний захисник з Тернопільщини

Знову сумна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 29 червня загинув боєць 87-го окремого аеромобільного батальйону ЗСУ Богдан Бураковський.
Захисник проживав у селі Богданівка. Йому було 39 років. Про важку втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.
Полеглого воїна зустріли у Підволочиську сьогодні о 12.30. Після спільної молитви траурний кортеж попрямував у Богданівку, де народився та мешкав Богдан.
Похорон відбудеться в середу, 3 липня, об 11-й годині.
Висловлюємо щирі співчуття батькам та рідним, односельцям і побратимам полеглого воїна Богдана. Вічна памʼять…