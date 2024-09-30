На фронті загинув 39-річний командир з Тернопільщини

Знову гірка звістка надійшла на Тернопільщину, на фронті обірвалося життя 39-річного уродженця Тернопільщини Лахвацького Івана.

Трагічну звістку повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Шановна Кременецька громадо. Зі скорботою повідомляємо, що загинув військовослужбовець, уродженець села Іванківці Катеринівського старостинського округу, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, старший сержант, Лахвацький Іван Олексійович, 1985 року народження, командир інженерно-саперного взводу військової частини А**** ,який загинув в Дніпропетровській області. Про дату та час зустрічі захисника буде повідомлено додатково. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Івана! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – написав міський голова.