18.02.2025 16:44

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплата газети

На фронті загинув 35-річний бойoвий медик з Тернопільщини

18.02.2025

Ірина Нова

221

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Поширити:

16 лютого 2025 року війна забрала життя 35-річного військовослужбовця з Тернопільщини Юрія Шeлудякова. Полеглий воїн із села Оришківці був старшим бойoвим медиком. Захисник вірно та мужньо виконуючи свій військовий обов’язок загинув 16 лютого 2025 року в бою під населеним пунктом Андріївка Волноваського району Донецької області.

Сумну звістку повідомила Копичинецька міська рада.

“За час проходження військової служби, він зарекомендував себе як взірцевий військовослужбовець. Був фахівцем своєї спеціальності, проявив мужність, героїзм, стійкість і до останнього залишався вірним Військовій присязі. Копичинецька громада висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам Михайла Юрійовича,” –  йдеться в повідомленні.

Про зустріч тіла Героя та чин похорону у міській раді обіцяють повідомити додатково.

На Курщині загинув 45-річний захисник з Тернопільщини

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах