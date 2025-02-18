На фронті загинув 35-річний бойoвий медик з Тернопільщини

16 лютого 2025 року війна забрала життя 35-річного військовослужбовця з Тернопільщини Юрія Шeлудякова. Полеглий воїн із села Оришківці був старшим бойoвим медиком. Захисник вірно та мужньо виконуючи свій військовий обов’язок загинув 16 лютого 2025 року в бою під населеним пунктом Андріївка Волноваського району Донецької області.

Сумну звістку повідомила Копичинецька міська рада.

“За час проходження військової служби, він зарекомендував себе як взірцевий військовослужбовець. Був фахівцем своєї спеціальності, проявив мужність, героїзм, стійкість і до останнього залишався вірним Військовій присязі. Копичинецька громада висловлює щирі співчуття родині, друзям та побратимам Михайла Юрійовича,” – йдеться в повідомленні.

Про зустріч тіла Героя та чин похорону у міській раді обіцяють повідомити додатково.