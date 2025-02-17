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На фронті загинув 31-річний командир з Тернопільщини

17.02.2025

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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Трагічна звістка з фронту знову надійшла на Тернопільщину, виконуючи військовий обов’язок, загинув 31-річний 31-річний командиp Григоpiй Секереш.

Болючу звістку повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

“Загинув молодий, сповнений сил і мрій чоловік, якому був лише 31 рік. Життєрадісний, добрий, веселий та щирий – таким назавжди Григорій залишиться в пам’яті усіх, хто його знав, – ідеться у дописі міського голови Шумська. – Відповідальний командир, надійний побратим, відважний Воїн – справжній Герой України. Адже понад усе любив свою землю та мріяв, що Україна стане квітучою державою”.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним та друзям Григорія Секереша. Вічна пам’ять і слава Герою!

Ветеран війни охороняє школу і вирощує троянди в пам’ять про кохану

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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