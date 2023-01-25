На фронті загинув 26-річний капітан футбольного клубу з Тернопільщини

Сьогодні, 25 січня, Тернопільщину знову сколихнула сумна звістка: на Луганщині загинув 26-річний Харів Артур з Великобірківської громади.

У громаді повідомили , що під час штурмових дій ворога загинув капітан ФК “Смиківці”. Артур був справжнім капітаном на полі та за його межами, завжди безкомпромісний, не шкодуючи ні себе, ні суперника в кожному епізоді грав до кінця, вніс величезний внесок у створенні Смиковецької футбольної команди…

У житті він був людиною, яка завжди прийде на допомогу, справедливий, сильний духом та тілом, завжди усміхнений і життєрадісний…

Співчуваємо важкій втраті рідним і близьким захисника.