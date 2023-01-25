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На фронті загинув 26-річний капітан футбольного клубу з Тернопільщини

25.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події

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Сьогодні, 25 січня, Тернопільщину знову сколихнула сумна звістка: на Луганщині загинув 26-річний Харів Артур з Великобірківської громади.

У громаді повідомили, що під час штурмових дій ворога загинув капітан ФК “Смиківці”.  Артур був справжнім капітаном на полі та за його межами, завжди безкомпромісний, не шкодуючи ні себе, ні суперника в кожному епізоді грав до кінця, вніс величезний внесок у створенні Смиковецької футбольної команди…
У житті він був людиною, яка завжди прийде на допомогу, справедливий, сильний духом та тілом, завжди усміхнений і життєрадісний…
Співчуваємо важкій втраті рідним і близьким захисника.
Герої не вмирають!

Теги: новини Тернопільщини, суспільство, загиблі герої, Великобірківська громада

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