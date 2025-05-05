На фронті загинув 21-річний снайпер з Тернопільщини

Невблаганна смерть забрала молоде життя військового з Тернопільщини Павла Володимировича Стефанишина, 2004 року народження. Йому був лише 21 рік.

Про важку втрату повідомили на сторінці села Розгадів Зборівської громади.

“Під час виконання бойового завдання , вірний військовій присязі , виявивши стійкість і мужність , стрілець-снайпер загинув 02.05.2025 року в районі Часового Яру, Донецької області . У захисника залишилися , батько який несе службу в ЗСУ , мати , два брати , сестра , племінники. Вічна пам”ять Герою , щирі співчуття рідним,” – йдеться у повідомленні.

Зустріч кортежу з тілом Героя відбудеться 06.05.2025 року біля 15 год.