На фронті Тернопільщина втратила молодого захисника

На фронті 14 листопада загинув захисник з Тернопільщини, солдат з Бучацької громади Євгеній Гнидка. Мужній військовий загинув поблизу населеного пункту Мартинівка.

Про важку втрату повідомила Бучацька міська рада.

“На полі бою, в боротьбі за нашу свободу обірвалося молоде життя нашого земляка, солдата Євгенія Володимировича ГНИДКИ, 1983 року народження із с. Білявинці. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе. А душа нашого Героя спочиває з миром”, – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо прибуття тіла Героя та чину похорону повідомлять згодом.