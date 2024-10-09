На фасаді Тернопільської спеціалізованої школи № 7 відкрили меморіальну дошку військовому Валерію Данилюку

Військовий Валерій Данилюк загинув 15 березня 2023 року під час бойових дій на Донеччині. Його поховали на Алеї Героїв у Тернополі.

Вшанувати пам’ять військовослужбовця прийшли учні, вчителі, батьки, представники духовенства і жителі громади. Меморіальна таблиця, встановлена на фасаді школи, де навчався Валерій, буде завжди нагадувати про його героїзм та внесок у захист країни.

Валерій Данилюк народився 10 травня 1984 року. Закінчив середню загальноосвітню школу № 7 і Тернопільське вище професійне училище. Далі чоловік працював за кордоном. 28 листопада 2022 року Валерій Данилюк став на захист країни від російського вторгнення. Загинув захисник 15 березня 2023 року під час бойових дій на Донеччині. Його поховали на Алеї Героїв у Тернополі.

“У квітні 2023 року Валерію Данилюку посмертно присвоїли звання “Почесний громадянин міста Тернополя”, — повідомили в міській раді.

Джерело: Тернопільська міська рада