На Донеччині загинув тернополянин Валерій Стецький

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовий з Тернополя Валерій Андрійович Стецький.

Його життя обірвалося 21 жовтня в Донецькій області.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Це величезна втрата для нашого міста і всієї України. Ми всією громадою висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя. Назавжди в наших серцях. Вічна йому пам’ять”, – зазначив очільник Тернопільської громади.

Завтра, 26 жовтня, об 11:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з полеглим Героєм.