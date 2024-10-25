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На Донеччині загинув тернополянин Валерій Стецький

25.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовий з Тернополя Валерій Андрійович Стецький.

Його життя обірвалося 21 жовтня в Донецькій області.

Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Це величезна втрата для нашого міста і всієї України. Ми всією громадою висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя. Назавжди в наших серцях. Вічна йому пам’ять”, – зазначив очільник Тернопільської громади.

Завтра, 26 жовтня, об 11:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій відбудеться прощання з полеглим Героєм.

Теги: Тернопіль, загиблі герої, війна з Росією

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