На Донеччині загинув прикордонник з Тернопільщини Ігор Кольцун

Трагічна звістка з фронту сколихнула Тернопільщину, на фронті загинув 56-річний захисник з Великої Березовиці, інспектор прикордонної служби, старший солдат Ігор Кольцун.

Життя воїна обірвалося 11 жовтня в районі населеного пункту Озерне Донецької області.

На захист Батьківщини Ігор Кольцун став у листопаді 2023 року. До останнього подиху обороняв Україну від окупантів, залишаючись вірним військовій присязі.

Жителів громади просять віддати останню шану захиснику України та зустріти траурний кортеж з тілом воїна 15 жовтня об 11:30 годині при в’їзді у селище Велика Березовиця (біля знаку). Панахида розпочнеться 15 жовтня о 20:00 годині у Домі печалі смт Велика Березовиця (приміщення костелу). Похорон відбудеться 16 жовтня об 11:00 годині.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна, разом з вами розділяємо пекучий біль втрати і скорботи”, – ідеться у зверненні Великоберезовицької селищної ради.