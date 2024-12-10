На Донеччині загинув Микола Беновський

На Донеччині під час виконання бойового завдання 5 грудня загинув воїн з Тернополя Микола Беновський.

Про це повідомили у Тернопільському національному педагогічному університеті, де працював чоловік.

Микола Іванович був працівником господарської частини ТНПУ, та на поклик Батьківщини став відважним бійцем, який самовіддано захищав українську землю від окупантів.

“Біль і сум сповнюють серця разом із глибокою щирою вдячністю за подвиг Миколи Івановича Беновського, – ідеться у зверненні на сторінці вишу. – Тихою молитвою і добрим спомином розділяємо гіркоту втрати з близькими, співробітниками, друзями та всіма, хто знав Миколу Івановича”.