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На Донеччині загинув молодий воїн з Тернопільщини

29.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У зоні бойових дій загинув 42-річний захисник з Тернопільщини Степан Рахлецький. 

Сумну звістку повідомили у Підгаєцькій громаді.

Степан Рахлецький народився 23 січня 1982 року. Загинув 24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Під час служби зарекомендував себе як відповідальний та відданий захисник, сумлінно виконував накази і був прикладом для побратимів.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Степана. Нехай його душа знайде спокій, а ми завжди пам’ятатимемо його подвиг”, – ідеться у повідомленні.

Вічна пам’ять герою.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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