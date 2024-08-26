На Донеччині загинув 50-річний тернополянин

У Донецькій області, обороняючи Україну, загинув 50-річний захисник з Тернополя Володимир Семерка.

“Мужньо захищаючи Україну від московської агресії загинув тернополянин, захисник Семерка Володимир Ярославович (17.07.1974 р.н.)”, – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Життя Героя обірвалося 17 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Завтра, 27 серпня об 11 годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій Тернопіль буде прощатися з захисником.

Висловлюємо співчуття родині, близьким, друзям, знайомим воїна. Вічна пам’ять Герою!