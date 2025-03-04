На Донеччині загинув 43-річний тернополянин

Страшна війна забрала життя 43-річного тернополянина Лeбeдя Віталія Васильовича.

Про гірку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ще одна жахлива звістка надійшла до нашої громади. Героїчно завершив свій шлях на землі Лебідь Віталій Васильович. Його життя обірвалося на 43-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Віталій вважався зниклим безвісти з 24 лютого цього року,” – йдеться у повідомленні.

Від усього серця співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять нашому захиснику!