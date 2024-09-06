На Донеччині загинув 41-річний воїн з Тернопільщини Євгеній Іванов

Знову сумна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 3 вересня загинув 41-річний захисник Євгеній Іванов.

Третього вересня біля н. п. Новогродівка Покровського району Донецької області, гідно виконуючи свій обов’язок, загинув солдат Євгеній Іванов, 1983 року народження. Захисник проживав у смт. Скала-Подільська.

“Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Євгенія назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у повідомленні на сторінці Чортківського РТЦК.