06.09.2024 16:14

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Донеччині загинув 41-річний воїн з Тернопільщини Євгеній Іванов

06.09.2024

Ірина Нова

65

Війна з рф, Тернопільщина, Новини

Поширити:

Знову сумна звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 3 вересня загинув 41-річний захисник Євгеній Іванов. 

Третього вересня біля н. п. Новогродівка Покровського району Донецької області, гідно виконуючи свій обов’язок, загинув солдат Євгеній Іванов, 1983 року народження. Захисник проживав у смт. Скала-Подільська.

“Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Євгенія назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у повідомленні на сторінці Чортківського РТЦК.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах