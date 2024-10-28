На Донеччині загинув 33-річний захисник з Тернопільщини

Жорстока російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна з Тернопільщини, на Донеччині загинув мешканець Бережан Іван Барна.

Про це сповістила Бережанська міська рада.

Матрос Іван Миколайович Барна був навідником мінометного відділення роти морської піхоти. Героїчно загинув 25 жовтня поблизу н. п. Миколаївка Покровського району Донецької області. Захиснику було 33 роки.

В смутку залишилися мати, дружина та синочок, а також брати та сестри.

“Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату… Вічна слава Герою!”, – ідеться у дописі міської ради.