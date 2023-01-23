На деревах з’явились кущі: у парку на Тернопільщині розцвіла рослина-напівпаразит (фото)

Її ягоди зберігаються на гілках впродовж усього року. Про це Суспільному повідомила працівниця природного парку Уляна Король.

За її словами, здалеку кущі омели на деревах нагадують воронячі гнізда.

«Це одна з найцікавіших лікарських рослин. З нею пов’язані народні прикмети та ритуали. Омела вважається сакральною рослиною у багатьох народів. Рослина ця не має кореня, а живиться за рахунок дерева-господаря. На окремих деревах їх так багато, що гілки починають всихати. Якщо не застосовувати заходів з боротьби з цими рослинами-паразитами, то середній термін життя дерева після зараження омелою становить 10-12 років. Рослина паразитує переважно на глоду, тополях, липах, каштанах, горобині, березі, акації, в’язі, груші, дубі й навіть на деяких хвойних породах», – розповіла Уляна Король.

За її словами, омела розмножується в основному з допомогою птахів.

«Плоди – кулясті несправжні ягоди білого кольору (звідки й ботанічна назва: біла омела). При контакті з омелою слід пам’ятати, що плоди отруйні й самолікування з використанням омели неприпустиме. Отруєння може статися при споживанні кількох ягід, і проявлятися у вигляді галюцинацій, уповільнення пульсу, розладів дихання, втрати свідомості. Проте птахи, а особливо дрозди, охоче їх їдять, очищають свої дзьоби від клейкого насіння на гілках дерев, залишаючи його на корі, де воно незабаром проростає. Також на цих гілках ховаються птахи», – поділилися Уляна Король.

За словами працівниці природного парку, коли дерева переходять в стан спокою, важливо вирізати сухі, поламані та пошкоджені гілки. Разом з цим слід видаляти рослини омели, щоб не допустити їхнього подальшого розмноження.