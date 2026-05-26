Зв’язкова УПА з Козови Мирослава Райтер відсвяткувала 100-річний ювілей

Жителька Козови Мирослава Райтер, яка була зв’язковою Української повстанської армії та зазнала переслідувань сталінського режиму, відзначила 100-річний ювілей.

Про це повідомили у Козівській селищній раді.

За дорученням селищного голови Сергія Добалюка із визначною датою пані Мирославу привітали заступник селищного голови Роман Солтис та начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я Михайло Простяк.

Ювілярці вручили подяку, квіти, солодощі та подарунки.

Пережила табори та боролася за Україну

У громаді наголошують, що життя Мирослави Райтер було непростим.

«Пані Мирослава пережила непрості часи – відбувала покарання в тюремних таборах, ставши жертвою сталінського режиму. Боролася за відродження української держави, а саме була зв’язковою УПА», – йдеться у повідомленні.

У 100 років читає та стежить за подіями

Попри поважний вік, Мирослава Райтер залишається активною та допитливою. Разом із нею проживають доньки Ольга та Оксана, також жінка має двох онуків.

Ювілярка багато читає, цікавиться подіями в Україні та світі та займається творчістю.

Особливе місце у її домі займає колекція ляльок у вишиванках, створених власноруч. Кожна лялька представляє окремий регіон України та має характерні орнаменти на національному одязі.

Вітання для ювілярки

У Козівській громаді щиро привітали пані Мирославу зі столітнім ювілеєм та побажали їй міцного здоров’я, родинного тепла і Божого благословення.