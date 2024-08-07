Михайло Головко прокоментував своє поновлення і повторне звільнення з посади голови Тернопільскої облради

За словами Михайла Головка, 1 серпня таке рішення ухвалив Львівський апеляційний суд. Після цього депутати проголосували за його звільнення вдруге. 6 серпня сесію скликали знову. Виконувач обов’язків голови обласної ради Володимир Болєщук повідомив, що Михайло Головко надіслав заяви до облради.

Про це пише “Суспільне.Тернопіль”.

“Я повідомив про те, що є рішення Апеляційного суду у Львові, яке задовільнило мою скаргу і поновило мене на посаді. Тобто, саме моє звільнення було незаконним, із порушенням законодавства України і протиправним. Тому, 2 серпня, я подав відповідну заяву, що є таке рішення і прохання до керівництва облради виконати це рішення, а саме, передати повноваження голові обласної ради Михайлу Головку. Ну, звісно, вони мені відписали, почали різні відписки робити, а потім вони придумали провести президію в понеділок, а у вівторок сесію і відповісти мені на моє звернення сесійним рішенням. Абсурд, такого практика не передбачає і взагалі такого ніколи не було. Я розумію їхню мотивацію — спроба уникнути відповідальності й перекласти її на депутатський корпус”.

Учора, 6 серпня, під час пленарного засідання сесії депутати одноголосно ухвалили текст відповіді на ці заяви. Зміст відповіді обласної ради Михайло Головко прокоментував так:

“Відповідь ні про що. Суть відповіді не можна коментувати і відповідати на рішення суду. Є рішення суду — поновити негайно на роботі. Щоби поновити голову облради на роботі, потрібен ряд дій: внести в реєстр, передати повноваження, розпорядження про те, що переходять повноваження, відкрити кабінет і передати управління обласною радою голові облради. Далі депутати мають право навіть зібрати підписи і звільнити голову облради, бо це обрана посада і вона дійсно обирається корпусом, але це треба робити згідно з Конституцією та Законом “Про місцеве самоврядування”. Я ж не претендую на те, що дійсно буду на тій посаді, цю посаду я ніколи з собою не заберу, всі тимчасово на цих посадах. Взагалі всі посади тимчасові, але є питання закону. Якщо мене обирали в законний спосіб, тоді, якщо мають бажання — в законний спосіб тоді хай звільняють, а такі всі інші дії, то просто дискредитація обласної ради”.

До слова, 1 серпня Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Цього ж дня сесія обласної ради вдруге проголосувала за звільнення Михайла Головка із посади голови обласної ради. Це рішення підтримали 40 із сорока зареєстрованих у сесійній залі депутатів.