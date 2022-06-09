Виховання молодого покоління у дусі патріотизму — одне із ключових завдань української скаутської організації «Пласт». Сьогодні багато пластунів воює на передовій та боронить територіальну цілісність України.

Протягом трьох днів для юнацтва «Пласту» в Тернопільській області проводили «Свято весни». Цьогоріч тема заходу — «Месники УПА». Дійство відвідав голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Жертовність воїнів УПА допомогла зберегти українську мову, віру, церкву. Сьогодні наша боротьба продовжується, тому ми маємо бути єдині. Наші діти мають вивчати видатні сторінки історії боротьби українського народу та зростати гідними нащадками своїх предків!» – зазначив Михайло Йосифович.

До організації «Свята весни», участь у якому взяли більше 250-ти учасників, долучилися фахівці комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний пластовий вишкільний центр».

Голова облради щиро подякував організатором та пластунам станиці «Тернопіль»!

У програмі табору — інтелектуальні, мистецькі, спортивні, розважально-пізнавальні заходи, які сприятимуть підвищенню рівня освіченості, культури, патріотизму, пропаганди здорового способу життя, зменшенню негативних проявів у молодіжному середовищі, поширенню пластового (скаутського) руху на Тернопіллі.

Наступного дня пластуни відвідали Службу Божу та разом помолилися за перемогу України!