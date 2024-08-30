Михайло Головко йде до суду оскаржувати своє повторне звільнення

Позов Михайла Головка, щодо визнання протиправним рішення Тернопільської облради про уже друге його звільнення та відповідно поновлення його на посаді, буде розглядати Тернопільський окружний адміністративний суд.

Відповідний адміністративний позов зареєструвади 26 серпня 2024 року, коли буде розгляд справи по суті – поки що невідомо. Михайло Головко у коментарі «20 хвилин» підтвердив, що оскаржує у суді дії депутатів, які вдруге проголосували за його звільнення 1 серпня.

Переконує, для нього це діло принципу, адже таке рішення було незаконним.

“Рішення суду ніхто не виконав. Тобто апеляційна палата у Львові поновила мене на посаді негайно, а поновлення — це є ряд процедур. Воно не було виконане. А голосувати зразу, коли людина ще не поновлена, на нашу думку це є незаконно. Як можна людину звільнити не поновивши, не виконавши рішення суду? Той, хто говорить, що я тримаюся за посаду, то тут хто зна хто більше тримається за посаду. Якщо вони переступають через закони України, через Конституцію, через суди”, — говорить Михайло Головко.

За словами Михайла Головка, поки що ніяких коштів йому не виплатили.

«20 хвилин» звернулися з інформаційним запитом до Тернопільської обласної ради стосовно рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду про поновлення Михайла Головка на посаді. Цікавила позиція ТОР саме на повне рішення суду, де суддя вказав на порушення порядку скликання сесії, на якій було проголосоване звільнення Михайла Головка 26 жовтня 2023 року.



Але за 5 днів в облраді вказали лише, що не погоджуються із рішенням суду і будуть подавати касаційну скаргу.

Нагадаємо, вперше Михайла Головка звільнили з посади на позачерговій сесії облради 26 жовтня 2023 року. Посадовець оскаржив це рішення, але Тернопільський окружний адміністративний суд повністю відмовив у задоволенні позову. Але 1 серпня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив апеляційну скаргу ексголови Тернопільської облради щодо поновлення на посаді. Також за рішенням суду Михайлу Головку мають виплатити 591 024 грн зарплати за час вимушеного прогулу.