Кажуть, коли гармати говорять – музи мовчать. Та це правило діє, певне, на всіх, окрім українців. Наші культура, солов’їна мова, патріотична пісня завжди були вагомою зброєю, оберегом, нетлінним спадком, що передавали з покоління в покоління.

Написані саме у важкий воєнний час пісні набували великої популярності. Скажімо, повстанські, стрілецькі, упівські молодь виконує донині. Чого лише вартий спів дівчини з позивним “Пташка”, яка під обстрілами рашистів у пеклі «Азовсталі» гордо і сміливо співала “Батько наш Бандера”…

За ці неповних три місяці кровопролитної війни українці народили дуже багато гарних пісень. Молоді артисти відклали в бік свої сценічні образи, модні хіти і співають про війну, а головне – про перемогу.

Небувалої популярності у соцмережах набула пісня нашої землячки, уродженки мальовничого села Коропець Віталії Грицак «Чом тобі, вороже, не спиться?» Молода скрипалька перекладає на музику меми війни. Її пісня на різних платформах уже набрала більше п’яти мільйонів переглядів. В Інстраграмі з’явилося чимало відео, як молоді матері вкладають під цю пісню малюків і зізнаються, що малеча ні під що інше засинати не хоче…

Отож, як ми уже повідомляли, Віта родом із Коропця, що над тихоплинним Дністром. Зі слів дівчини, творчі здібності у неї почали з’являтись ще у 5 років. Мама піаністка, дідусь грає на гармошці, бабуся добре співає, тому й не дивно, що дівчина обрала творчий шлях.

Під час навчання у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької (відділ «Оркестрові струнні інструменти»), завдячуючи викладачці української мови та літератури Марії Чорненькій, здобула перемогу у Міжнародному конкурсі імені Тараса Шевченка та отримувала президентську стипендію.

Нині Віта – студентка Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського м. Києва.

Дівчина брала участь у численних конкурсах, виступала на концертах. Її спів, гра на різноманітних музичних інструментах, зокрема й улюбленій скрипці, заворожують. А ще вона пише пісні про життя, любов, нетлінні цінності.

Популярний хіт «Чому тобі, вороже, не спиться?» написала, коли її друг, військовий, котрий перебував на передовій, деякий час не виходив на зв’язок.

«Хлопець моєї найкращої подруги і мій близький друг перебував у самому пеклі війни. Ми дуже хвилювалися за його життя. І в один прекрасний момент він таки зателефонував. Жартував і нас заспокоював так, ніби це не він, а ми перебуваємо на передовій, під обстрілами. Тоді я зрозуміла, що б не трапилося, як би важко не було, українець завжди буде жартувати і твердо віритиме у перемогу. Тоді я відібрала в мережі Інтернет основні меми війни, і так народилася пісня», – розповіла співачка.

Після такої популярності Віталія вирішила не зупинятися. Нещодавно вона на своїй сторінці у соцмережах провела сольний концерт. Виконувала авторські пісні. Дівчина зізнається, дуже хвилювалася, не знала, чи приймуть її музику, чи сподобається. Та побоювання виявилися марними. Концерт набув великої популярності. Його переглянули десятки тисяч людей. Писали схвальні відгуки. А жителі Харкова, Києва, Донецька писали, щоб Віта, після перемоги, приїхала до них зі своєю концертною програмою.

А ще глядачі були у захваті від дуету Віталії з її дідусем, вони виконали кілька патріотичних пісень, які вкотре дали зрозуміти, що український народ – непереможний.

Варто зазначити, що це був не просто концерт, а благодійна акція. Співачка збирала кошти на армію і результат був несподіваний.

«Ми з дідом радіємо, що завдяки нашому благодійному онлайн-концерту вдалось зібрати 38 тисяч грн на потреби ЗСУ! Я розподілила кошти між волонтеркою, що допомагає військовим, моїм односельчанам, та фондом «Землячки», який допомагає жінкам на фронті. Наш концерт переглянули понад 50 тисяч людей, а ще ми отримали дуже багато відгуків. Щасливі, що цих 57 хвилин декого повернули у дитинство, додому та підняли настрій. Здавалось би, мало може людина, та разом ми таки сила», написала згодом Віталія на власній сторінці у соцмережах.

Все буде Україна!

Зоряна ДЕРКАЧ