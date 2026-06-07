Мурахи на півоніях: як їх позбутися

Велика кількість мурах на ділянці приносить чимало шкоди. Мешкаючи в землі, комахи псують кореневу систему рослин, на зеленій масі вони розводять тлю, харчуються соком, витягаючи його з листя і стебел.

Коли на півонії з’являються бутони, можна помітити, як мурахи збираються навколо них, намагаючись прогризти ніжні пелюстки, щоб дістатися до нектару. В результаті квітки довго не розкриваються, а коли, нарешті, це відбувається, виявляється, що вони деформовані. Пошкоджені бутони цвітуть нетривалий час, швидко в’януть, тому від мурах на півонії потрібно позбавлятися.

Як боротися з мурахами на півонії? Під кущами прибрати бур’ян, глибоко розпушити грунт, щоб комахи не селилися в кореневій системі. Зробити суху суміш, взявши рівні частини харчової соди, золи і гашеного вапна. Рясно посипати зону навколо кожної рослини.

Взяти кілька шматків щільної тканини, яка добре вбирає воду, вимочити в керосині, а потім підкласти під кожен кущик. Комахи не переносять цього запаху, тому швидко покинуть квітник.

Кожні 5 днів обприскувати рослини настоєм лаврового листа. Для його приготування в ємність треба всипати 30 г сухого лаврового листа, залити 2 л окропу, накрити кришкою, настоювати протягом трьох годин. Готовий склад розвести 2 л води, процідити і залити в пульверизатор. Використовувати його можна двічі, після чого доведеться готувати свіжий розчин.

Обприскувати бутони нашатирним спиртом, змішаним з водою. На 1 л води – 1 ч.л. Суміш готується безпосередньо перед використанням. Різкий аромат комахи не витримують.

Простий, але ефективний спосіб дозволяє позбутися мурашок на півонії надовго, якщо немає дощів. На 2 л гарячої води додати 2 головки часнику, подрібненого у блендері. Засіб настоювати добу, після чого процідити і використовувати для обприскування.

Знищити шкідників можна за допомогою приманки, що складається з борної кислоти і будь-яких солодощів, наприклад, варення. Для цього в невеликій тарі змішати 0,5 склянки теплої води, 1 ч.л. борної кислоти і 5 ст.л. варення. Приманку покласти поблизу мурашника чи під кущем. Поступово шкідники зникнуть з рослин.