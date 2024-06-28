Міська рада Тернополя закупляє та передає на фронт розвідувальні та ударні дрони, військові радіостанції, комп’ютери, військову форму, – Сергій Надал

Мерія закупила та передасть дрони, радіостанції, ноутбуки та іншу техніку. Всю цю допомогу для фронту міська рада Тернополя передає в рамках програми «Обороноздатність». Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, з відповідним запитом до мерії звернулися командири трьох військових частин.

«24 червня розпочалася процедура закупівлі шести радіостанцій Motorola R7a NKP VHF AES 256. 25 червня розпочалась закупівля п’яти ноутбуків Dell Inspiron 3525 для військових частин. 26 червня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про безоплатну передачу на баланс товаро-матеріальних цінностей та розвідувальної техніки трьом військовим частинам. З відповідним запитом звернулися їх командири. Нашим Героям-захисникам передамо 2 квадрокоптера DJI Mavic 3 Fly More. 50 FPV-дронів «Bober 7B». 4 акумулятора до авто 75Ah/730A. 1 UNA-3CSFE Антена з 2ма GNSS (L1,L2,L5) модулями. 5 радіостанцій MOTOROLA DP4801E (403-527 МГц) з ліцензією. 4 лазерних указок Laser Blue YX-B015, 4 планшета в комплекті (планшет Tab A 1025X-treme). Ця техніка допоможе нашим Героям-захисникам ефективніше воювати, зберігати життя воїнів. Дякую нашим підприємцям, усім тернополянам, які продовжують працювати, сплачують податки, тримають економічний тил. Ви даєте можливість купувати техніку за кошти громади і передавати нашим воїнам. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, нещодавно мерія передала нашим Героям-захисникам з 93 бригади «Холодний Яр» ще п’ять розвідувальних квадрокоптерів DJI Mavic 3Т.

Також міська рада передала нашим Героям-захисникам з тернопільського підрозділу ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 та нічний моноокуляр.

6 травня мерія передала нашим Героям-захисникам з військової частини, де воюють тернополяни, ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

Також 6 червня мерія передала нашим Героям-захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

04 червня передали три квадрокоптера Mavic 3Т для 35-ї окремої стрілецької бригади, які захищають нашу Батьківщину на передовій.

4 червня мерія також передала п’ять квадрокоптерів Mavic 3 для наших Героїв-захисників з батальйону «Вовки Да Вінчі».

03 червня мерія відправила на передову чергову партію розвідувальних квадрокоптерів. Цього разу наші Герої отримали тринадцять Мавік 3 та п’ять Мавік 3Т.