Міська рада Тернополя щомісяця виплачує кошти ветеранам-інвалідам першої та другої групи

Програмою «Обороноздатності» на 2024 рік передбачено соціальна підтримка військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п. 11 ч.2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Всі вони отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі 3000 грн.

«У Тернополі триває комплексна програма фінансової підтримки наших Героїв. Зокрема всі інваліди війни 1 та ІІ групи, отримують щомісяця по 3 000 гривень. Варто зауважити, що ці виплати не залежать від виплат, які йдуть інвалідам з державного бюджету. Таким чином, Тернопільська громада віддає шану нашим Героям, які віддали за нашу свободу найцінніше – своє здоров’я», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, Також одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях.

Порядок отримання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, у здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Перелік документів

1. Заява на імʼя начальника управління.

2. Копія паспорта громадянина України.

3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4. Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

5. Номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Куди звертатись

Особисто заявником, законним представником до управління соціальної політики за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8.

Телефон для консультацій управління соціальної політики (067) 203-59-06.