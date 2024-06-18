Міська рада Тернополя щомісяця виплачує кошти ветеранам-інвалідам першої та другої групи

Програмою «Обороноздатності» на 2024 рік передбачено соціальна підтримка військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п. 11 ч.2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Всі вони отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі 3000 грн.
«У Тернополі триває комплексна програма фінансової підтримки наших Героїв. Зокрема всі інваліди війни 1 та ІІ групи, отримують щомісяця по 3 000 гривень. Варто зауважити, що ці виплати не залежать від виплат, які йдуть інвалідам з державного бюджету. Таким чином, Тернопільська громада віддає шану нашим Героям, які віддали за нашу свободу найцінніше – своє здоров’я», – заявив Сергій Надал.
Нагадаємо, Також одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях.
Порядок отримання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, у здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
1. Заява на імʼя начальника управління.
2. Копія паспорта громадянина України.
3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
4. Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
5. Номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.
Особисто заявником, законним представником до управління соціальної політики за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8.
Телефон для консультацій управління соціальної політики (067) 203-59-06.