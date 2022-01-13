Перший заповідник на території сучасної України був створений у 1886 році українським природознавцем Володимиром Дідушицьким. Розташований поблизу с. Пеняки (нині Бродівський район, Львівської області), він отримав назву «Пам’ятка Пеняцька».

Проте сучасний його вигляд формувався з кінця 20-х років ХХ століття i набув значного розвитку в 80-х роках, з організацією різних типів заказників і національних природних парків. Відтак Міжнародний день заповідників та національних парків почали відзначати 11 січня 1997 року.

Тернопільщині є чим пишатися, оскільки у нас налічується 648 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких: Національний природний парк «Дністровський каньйон»; Національний природний парк «Кременецькі гори»; природний заповідник «Медобори», ботанічні сади, дендрологічні парки, заказники, пам’ятки природи, парки-пам′ятки садово-паркового мистецтва.

Такі заповідні території є запорукою кліматичного, водного та повітряного балансу, пом’якшуючим фактором глобальних кліматичних змін, природним екологічним захистом.

Відзначення Дня заповідників та національних парків супроводжується проведенням просвітницьких заходів, спрямованих на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підтримку екологічної рівноваги у природі, формуванні світоглядних орієнтирів людини, спільнот, суспільства.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей долучається до екологічних міжнародних програм і запрошує відвідати виставку «11 січня — День заповідників та національних парків», яка триватиме до 24 січня 2022 року.