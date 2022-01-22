Надбавки, премії на державні та професійні свята і грошові презенти на ювілеї. Депутати та голови громад Тернопільщини під час прийняття бюджету на 2022 рік заклали чималі суми на власне утримання. Так, у деяких містечках регіону на зарплати працівникам виділили десятки мільйонів гривень!

33 мільйони 87 тисяч 250 гривень – саме стільки коштів на утримання апарату виділили депутати Бучацької міської ради. 110% від посадового окладу щомісячно отримуватиме начальник фінансового відділу Микулинецької громади. Щомісячні преміювання, надбавки, виплати до державних і професійних свят та ювілейних дат, на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. І це ще далеко не весь перелік умов оплати праці голови Підволочиської громади Віталія Дацка.

З відкритих джерел відомо, що торік зарплати голів громад на Тернопільщині коливалися в межах 20-25 тисяч гривень. А преміювання і надбавки – це єдиний «чистий» спосіб збільшити виплати. Розподілом коштів займаються самі ради, тому вплинути чи відстежити весь алгоритм виділення грошей практично неможливо.