Мер Тернополя прокоментував ситуацію в місті після нічної атаки дронів

Сергій Надал прокоментував ситуацію в Тернополі після нічної атаки дронів 26 листопада. Унаслідок удару частина жителів залишилася без електропостачання.

Мер Тернополя Сергій Надал в ефірі телеканала “Київ 24” розповів, що в місті тролейбуси поки що не вийдуть на маршрути, але збільшили кількість автобусів. За його словами, школи та дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, а електрика подаватиметься в ці установи за рахунок штатного електропостачання та генераторів, передає УНІАН.

“Не можу дати чітку відповідь, будуть працювати протягом дня, оскільки є серйозні пошкодження, і тут все залежить не тільки від роботи енергетиків, а від можливості отримання додаткової потужності електроенергії”, – зазначив мер міста.

Водночас він зазначив, що в регіоні зараз найкритичніша ситуація зі світлом від початку повномасштабної війни.

“Так, вона гірша, ніж була в попередні періоди, але я думаю, якщо буде йти робота, так як вона триває нині, то зможемо це якомога швидше відновити”, – повідомив Надал.

Також він зазначив, що в місті працюватимуть пункти обігріву.