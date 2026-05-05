На Донеччині загинув молодий бойовий медик із Кременця Ігор Мелешко.

Трагедія сталася 15 січня 2025 року поблизу населеного пункту Старі Терни на Донеччині.
Ігор Мелешко служив молодшим сержантом. Був бойовим медиком 2 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону.
Він виконував свій обов’язок на передовій. Рятував життя побратимів.
Прo смерть військoвoслужбoвця пoвідoмив міський гoлoвa Кременця Андрій Смaглюк. Загиблий — житель міста Кременець. Народився у 2003 році.
Його смерть стала важкою втратою для родини, друзів і всієї громади.
У міській раді повідомили. Деталі зустрічі Героя та чин похорону оголосять додатково.
Ігор Мелешко віддав життя за Україну. Його подвиг не буде забутий.
Вічна пам’ять і слава Герою.