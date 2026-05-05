На Донеччині загинув молодий бойовий медик із Кременця Ігор Мелешко.

Обставини загибелі

Трагедія сталася 15 січня 2025 року поблизу населеного пункту Старі Терни на Донеччині.

Ігор Мелешко служив молодшим сержантом. Був бойовим медиком 2 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону.

Він виконував свій обов’язок на передовій. Рятував життя побратимів.

Ким був Герой

Прo смерть військoвoслужбoвця пoвідoмив міський гoлoвa Кременця Андрій Смaглюк. Загиблий — житель міста Кременець. Народився у 2003 році.

Його смерть стала важкою втратою для родини, друзів і всієї громади.

Вшанування пам’яті

У міській раді повідомили. Деталі зустрічі Героя та чин похорону оголосять додатково.

Ігор Мелешко віддав життя за Україну. Його подвиг не буде забутий.

Вічна пам’ять і слава Герою.