05.05.2026 16:04

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Донеччині загинув молодий бойовий медик із Кременця Ігор Мелешко.

Кременецька громада у скорботі. На війні загинув 22-річний бойовий медик Ігор Мелешко.

05.05.2026

Яровий Роман

46

Війна з рф

Ігор Мелешко
Поширити:

Обставини загибелі

Трагедія сталася 15 січня 2025 року поблизу населеного пункту Старі Терни на Донеччині.

Ігор Мелешко служив молодшим сержантом. Був бойовим медиком 2 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону.

Він виконував свій обов’язок на передовій. Рятував життя побратимів.

Ким був Герой

Прo смерть військoвoслужбoвця пoвідoмив міський гoлoвa Кременця Андрій Смaглюк. Загиблий — житель міста Кременець. Народився у 2003 році.

Його смерть стала важкою втратою для родини, друзів і всієї громади.

Вшанування пам’яті

У міській раді повідомили. Деталі зустрічі Героя та чин похорону оголосять додатково.

Ігор Мелешко віддав життя за Україну. Його подвиг не буде забутий.

Вічна пам’ять і слава Герою.

Теги: Кременець, загибель

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах